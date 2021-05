“Esa no me la sabía”: La reacción de la esposa de Chino Ríos cuando le preguntaron por Nicole Moreno

En un nuevo Instagram Live, Paula Pavic, la esposa de Marcelo Ríos, se refirió a un supuesto rumor que involucra a su marido y Luli.

Todo se originó cuando uno de sus seguidores le preguntó si el extenista había tenido un romance con Nicole Moreno.

Frente a esta pregunta, Pavic, un tanto impactada, respondió: “¡Mentira! ¿¡Me estás web…!?”.

“No, no sabía eso. Esa es nueva. No me la conocía. Voy a terminar el live y le voy a ir a preguntar cuándo se comió a la Luli. No sabía esa. Me acabo de enterar. Y se comió a Viñuela también, listo”, agregó.

“¿Quién es la Luli?’. Ay, haciéndose el loco mi amor, haciéndose el loco. (…) Se comió a todo el mundo, ¿qué importa? Pasado pisado. Se comió a todo Chile, ¿qué me importa?“, cerró.