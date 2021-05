Esposa de Chino Ríos habló de Kenita Larraín en un live: “No sé la copucha. Yo no estaba ahí, no me carguen eso a mí”

En un reciente live de Instagram, Paula Pavic, esposa de Marcelo Ríos, recibió varias preguntas vinculadas al pasado del deportista, sobre todo de su relación con Kenita Larraín.

Al ver que las preguntas sobre la numeróloga se repetían, Paula comentó: “Kenita. ¿Quién dice Kenita? ¿Así como que yo soy Kenita, o qué quieren saber de Kenita?“.

Luego, aseguró que “no tengo nada que ver con Kenita. De hecho, encuentro que lo que ella ha hecho ahora, por lo que he escuchado y todo, encuentro que su onda en la que está es muy parecida a la que estoy yo. Entonces no tengo nada que decir de ella”.

Pese a su explicación, le siguieron consultando por María Eugenia, a lo que ella contestó: “La copucha de Kenita. Pero si yo no sé la copucha de Kenita. Yo no estaba ahí, no me carguen eso a mí… No hablen de Kenita. No, si yo no voy a hablar de ella, no la conozco, no tengo idea, cero”.