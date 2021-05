“Jamás olvidaré la emoción…”: Fernanda Urrejola recordó el día en que votó en el plebiscito

A sólo algunos minutos del cierre nacional de las mesas de votación para las elecciones, la actriz Fernanda Urrejola realizó un llamado a sus más de 430 mil seguidores para participar en lo poco que resta de tiempo.

Según contó en su cuenta de Instagram, ella no pudo sufragar, pero sí motivó a quienes están habilitados para hacerlo.

“Hoy no puedo votar, porque no pertenezco a un distrito, no se abrió la posibilidad de un nuevo cambio de dirección y la vida me pilló en Chile esta vez. Pero tú qué puedes, hazlo, ¡y hazlo con amor y consciencia! Para poder celebrar junt@s este nuevo paso democrático”, escribió.

Urrejola compartió una foto de su participación en el pasado plebiscito cuando no se encontraba en Chile. “Jamás olvidaré la emoción de poder votar en el plebiscito estando lejos de mi hermoso país“, escribió.

“Tenemos mucho que mejorar y cambiar. Lo más importante es cambiar el foco y lograr unir a las personas necesarias, que con una nueva visión, nos ayuden a redactar una Constitución que sea más justa y con la que el país, todas sus personas y la naturaleza sigamos prosperando”.

“Es normal sentir miedo y la incertidumbre de lanzarse a lo desconocido, pero debemos avanzar observándolo sin que nos detenga, porque es parte de crecer… y nos toca hacerlo”, reflexionó la intérprete de 39 años en la imagen que aparece con su pareja, la directora chilena Francisca Alegría.

Hay que recordar que las mesas se cerrarán a las 18:00 horas de este domingo para dar paso al conteo de votos.