Miley Cyrus celebró los cuatro años de “Malibu” con emotivo mensaje a Liam Hemsworth

Esta semana, Miley Cyrus celebró el cuarto aniversario de “Malibu”, una de las canciones más emotivas que ha lanzado en el último tiempo.

A través de sus redes sociales, la cantante comentó que “hoy es el cuarto aniversario de Malibu. Una canción sobre un lugar y una persona que en ese momento amaba mucho“.

“Ese amor fue correspondido más allá de lo que podría describir aquí con libertad y escapismo. Perdí esa casa junto con muchas otras cosas en 2018“, agregó, haciendo referencia al hogar que tuvo con Liam Hemsworth, su exmarido, en ese lugar.

Recordemos que la mansión que ambos compartían fue destruida completamente por los incendios que afectaron California en 2018.

