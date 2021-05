“Maldito bastardo”: La predicción de Vanessa Daroch que impactó a Pamela Díaz

Durante un Instagram Live de Pamela Díaz, la tarotista Vanessa Daroch entregó una predicción que dejó impactada a la comunicadora.

Y es que la vidente ayudó a “La Fiera” con un particular rito, el que sirve para saber cómo va su relación en pareja, en este caso con Jean Philippe Cretton.

“Esto sirve para saber si la persona que está contigo. Ya sea casado, pareja, conviviendo, o alguien que te gusta. Si es para ti o no o si te están engañando o no, con la mente, con el pensamiento o realmente engañando”, explicó Daroch.

El ritual consistía en encender tres palos de fósforos, donde uno representaba a Pamela, otro a Cretton y el tercero para determinar si hay otra persona involucrada.

Fue en ese contexto que el tercer palito se abalanzó hacia el lado del periodista, a lo que Pamela respondió: “Quéee, maldito bastardo. Me está cagando”.

“Eso significa que hay una tercera persona que está yendo hacia él, alguien que no lo olvida, no lo deja tranquilo, no quiere dejarlo ir (… ) no puede sacárselo de la cabeza ni olvidarlo”, le comentó Vanessa.

“Distinto es si hubiera quedado para el otro lado, porque es él quien quiere ir hacia el otro lado“, cerró.