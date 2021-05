La Rancherita indignó a usuarios de Instagram luego de asegurar que lleva 14 meses sin trabajar

Hace unos días, Carolina Molina se desahogó en sus redes sociales por el hecho de no poder trabajar hace más de 14 meses debido a la pandemia del covid-19.

Mediante Instagram, la “Rancherita” expresó su malestar, señalando que lleva “14 meses sin poder trabajar!!! No he recibido ni un solo bono Y NO SOY LA ÚNICA EN MI RUBRO SOBREVIVIENDO CON LOS AHORROS“.

“FALTAN PROTOCOLOS PARA NOSOTROS, NO SOMOS SOLO ENTRETENIMIENTO. NUESTRO ARTE ES PARTE DE LA SALUD MENTAL DE UNA SOCIEDAD Y LA SALUD MENTAL ES ESENCIAL“, agregó molesta.

“CÓMO NO VAN A CACHAR QUE LOS MISMOS QUE ANDAN HACIENDO DISTURBIOS FELICES ESTARÍAN BACILANDO EN UNA FIESTA”, cerró, causando el enojo de sus fans.

Esto, porque la cantante nacional viajó a Disney en diciembre del año pasado. “Se gastó la plata en Disney y se queja, hay que ser bien carera raja. Si no tienes dinero, es por irresponsabilidades”, fue uno de los comentarios que recibió.

Ante las críticas, Molina aseguró que su viaje fue por trabajo, no por entretención.