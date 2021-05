Adriana Barrientos contra Pame Díaz: “El único consejo que se le puede dar, es que deje el trago”

Este lunes, Adriana Barrientos tuvo una polémica participación en Zona de Estrellas, ya que arremetió contra Pamela Díaz.

Fiel a su estilo, la “leona” se fue en picada contra la “fiera” por los lives que hace en Instagram. “El único consejo que se le puede dar a la Pamela Díaz es que deje el trago, está con un vaso de trago y hablando tonteras en estado de ebriedad“, dijo, según consignó Mira Lo Que Hizo.

“Vas a poder ver el vaso lleno y cómo iba bajando a medida que va hablando”, aseguró. “Cada vez que sale al aire, mas en esos programas de internet, figura siempre con una copa en la mano y cuando la gente toma trago dice cosas de las cuales después se arrepiente“, agregó.

Estas declaraciones fueron respaldadas por Vasco Moulian, quien comentó que “estos influencer que son Pancho Saavedra, Jorge Zabaleta, la Pame, me parece que sí están haciendo los programas en estado de ebriedad. Yo cuando me meto a los lives sí los veo tomando en exceso, por que muchas veces los auspician las mismas marcas de trago, cosa que no me parece”.

“La Pamela se ve super bonita sobria, pero borracha y peleando no”, cerró Adriana.