Así quedó el brazo de Pamela Díaz tras su segunda sesión para borrarse el tatuaje que se hizo con su ex, Rodrigo Wainraihgt

La modelo Pamela Díaz mostró los resultados de la segunda sesión para borrarse un tatuaje que se hizo años atrás, cuando tuvo una relación con el abogado Rodrigo Wainraihgt, actual esposo de la exchica reality, Dominic Gallegos.

El dibujo estaba ubicado en su antebrazo, y tenía las letras “P” y la “W”, con una caligrafía cursiva. Su primera sesión del procedimiento fue en marzo, donde afirmó que le dolió “hasta el alma”.

A través de sus historias de Instagram, la panelista de Me late de TV+ compartió el momento en que el láser está pasando por su piel.

“Como soy cobarde me ponen anestesia, me voy a hacer un láser”, escribió junto a uno de los registros, agregando también que “para sacarme las arrugas me ponen vitaminas”.

Tras la segunda sesión de láser de “La Fiera”, se ve que se borró gran parte de tinta, y también se nota una clara irritación y una costra producto del tratamiento realizado.

Cabe destacar que en 2019, en un programa de CHV, contó cómo surgió el tatuaje. “Un tiempo nos dio con que nos íbamos a casar (con Wainraihgt). Típico que uno quiere tener hijos, tener perros, vivir en el sur… Uno dice tantas cosas cuando está enamorada. Y ahí siempre hablábamos de matrimonio y peleábamos”, expresó.

“Un día me dijo que en algún momento podíamos hacernos un tatuaje. Dije: ‘Ya, hagámoslo’, pensando en que no era para el futuro. Creé esto y dije: ‘Yo me lo estoy haciendo, vamos'”, señaló, confesando que al término de su relación, el ahora candidato a alcalde de Puerto Montt no se lo borró, sino que se tatuó “un parrón encima”.

