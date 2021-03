“Me dolió hasta el alma”: Pamela Díaz se borró el tatuaje que la unía a Rodrigo Wainraihgt

Hace dos años, Pamela Díaz reveló que tenía un tatuaje en su muñeca, el cual se hizo junto a Rodrigo Wainraihgt en el mejor momento de su relación.

Ahora, la comunicadora sorprendió al contar que decidió borrarse la “P” y “W” que la unía al candidato a alcalde de Puerto Varas con tecnología láser.

A través de sus redes sociales, le preguntó a su “people” si “ustedes se tatuarían el nombre de su pareja… y si terminan, se lo borrarían? O yo soy la única lesa?“.

Luego, confesó que “yo me lo hice y ahora me lo borré. Y me dolió hasta el alma“, mostrando la marca que le quedó.

Además, compartió imágenes del proceso, el cual consistió en un láser fotoacústico que rompe las partículas de la piel.