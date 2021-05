“Viejos de Mierda” sin Tomás Vidiella: Jaime Vadell anunció que se le realizará un homenaje póstumo

El fenómeno teatral de nuestro país ha sido por lejos “Viejos de Mierda”, montaje que ha llevado más espectadores que nadie en los últimos cuatro años que lleva presentándose en todo el país: la cifra total supera los 500 mil.

La obra se reestrenará este próximo sábado 29 de mayo, y contará con un detalle especial: un homenaje a Tomas Vidiella, uno de sus tres protagonistas, quien falleció en marzo debido tras contagiarse de covid-19.

En Ciudadano ADN conversamos con el actor nacional y parte del elenco de “Viejos de Mierda”, Jaime Vadell, quien comentó que, pese a lo emotivo y duro de volver a actuar sin su compañero de tablas, “the show must go on” (el show debe continuar).

Respecto a cómo se ha tomado la cuarentena total y el contexto pandémico, Vadell aseguró que “me lo he tomado bastante bien”.

“Creo que psíquicamente estoy bastante entero, de salud física también. He notado que he envejecido más de lo necesario, eso sí. Estoy más flojo, sin estímulos que verdaderamente me interesen… y me preocupa, porque de ahí a irse a acostar para siempre, hay un solo paso”, comentó.

Según el mismo Vadell, el comentario recurrente del público asistente a las funciones de “Viejos de Mierda” es que gracias a su trabajo, ellos pudieron reírse durante la hora y media que dura la obra. Cuando los conductores del Ciudadano ADN le preguntaron al actor de qué manera él sacude el hastío y ansiedad de esta situación mundial, él respondió que se trata de mantener activo, con proyectos nuevos.

“Expectativas hay y eso eso te hace mantenerte activo”, confesó.

El éxito de “Viejos de Mierda”

“Esta obra ha sido verdaderamente milagrosa”, aseguró el actor. “A estas alturas de la vida, ser parte de un éxito, es un milagro. Hemos recorrido todo el país, y nos instalamos hartos meses en el Nescafé, teatro para mil personas”, añadió con orgullo.

“Eso la gente lo agradece enormemente”, complementó.

Respecto a la posibilidad de llenar el vacío que dejó el deceso de su compañero, Vadell se mostró tajante.

“Yo creo que es muy difícil reemplazar”, aseveró, a lo que añadió: “Tenemos un acuerdo que se hizo en su momento. Si se enfermaba alguien, no se hacía la función, ni se reemplazaba. Cuando Tomás se enfermó largo y yo me enfermé, no se hizo la obra. Es un acuerdo, y hay que respetarlo”.

