La despedida de Coco Legrand y Jaime Vadell a Tomás Vidiella: “Pensé que íbamos a tener mucho más tiempo para estar juntos”

Los integrantes del trio “Viejos de Mierda”, Coco Legrand y Jaime Vadell, despidieron con emotivos mensajes a su compañero Tomás Vidiella, quien falleció a los 83 años producto del Covid-19 que lo mantuvo hospitalizado y conectado a ventilación mecánica en la clínica UC Christus.

“Haber trabajado con él fue tremendamente enriquecedor”, sostuvo Legrand a La Tercera. “Tenía una gracia y una maestría que siempre eran una lección, que me servían para darme cuenta cómo manejaba la gestualidad, con el cariño, con el amor con que hacía cada una de sus presentaciones. Eso era estimulante”.

El comediante reconoció que tuvo miedo porque fue un proceso que duró alrededor de un mes y Vidiella estaba en una edad avanzada: “Ayer Eliana (hermana del actor) me dijo que había amanecido bastante mejor, más tranquilo y ahora esta noticia. Quedé completamente jaque mate al rey. Dios mío”.

Legrand reconoció admirarlo desde que iba en sexto de humanidades y agregó: “Realmente estoy dolido con esta noticia, pensé que íbamos a tener mucho más tiempo para estar juntos”. En esa misma línea, en su cuenta de Instagram publicó una imagen del trio y escribió: “Con profundo dolor, expreso mis sentimientos el día de hoy. Nos deja un grande del Teatro y la Comedia…Tomás Vidiella. Fue un gran maestro para mi y un buen amigo. Mis condolencias a su familia”.

Por su parte, Jaime Vadell sostuvo a LUN: “Cómo puede ser. Hace nada que estuvimos juntos. Era un amigo” y reveló particulares detalles: “Teníamos una relación muy estrecha, de almorzar todos los meses, un día me dijo ‘de aburrido no me voy a morir’, y se salió con la suya”. Era un actor extraordinario, con una versatilidad increíble”.

“Viejos de Mierda” se estrenó en 2016 y recaudó millonarias cifras. Además reunió más de 600 mil espectadores en todo Chile debido a la temática que presenta: el abandono a los adultos mayores, la vejez y las complicaciones de salud durante dicha etapa.