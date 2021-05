Hardcorito y su mensaje a Carla Cáceres por el Día de la Madre: “No somos pareja, pero hacemos lo posible para ser buenos padres”

En el marco del Día de la Madre, Cristián Jara le dedicó un emotivo mensaje a Carla Cáceres, la mamá de su hija, con quien ya no mantiene una relación amorosa.

A través de redes sociales, “Hardcorito” hizo una publicación en honor a su expareja, a quien le agradeció por la linda labor que cumple con la pequeña de seis años.

“Feliz día de la madre @carlacaceres.m gracias por traer a la vida a nuestra hermosa hija y poder ser padre. No somos pareja, pero hacemos lo posible para ser buenos padres y siempre te he dicho a ti, y en general a todas las madres, que me saco el sombrero porque son el pilar fundamental de un hogar y esa fortalece especial que tienen basada en el amor para sus hijos que las hace seres especiales”, partió escribiendo.

“Hemos tenido altos y bajos, nadie nace sabiendo ser padres todos nos equivocamos y lo sabemos, pero nuestro punto de encuentro es esa pequeña luz llamada Rafaela Jesús Jara Cáceres que nos ilumina en todo momento y sobre todos en los días oscuros para seguir avanzando”, agregó.

“Te felicito, te agradezco y bendigo por ser la mujer que cuida día a día a la razón de mi ser. Feliz día de la madre ( y como siempre te digo, vamos con todo que tu puedes más y vales más de lo que a veces te cuesta creer)”, cerró, recibiendo la respuesta de Cáceres.

“Muchas gracias… tú sabes, Rafaela es u será siempre lo más importante para mí, y agradezco mucho tu gesto ya que tú sabes que no es fácil, pero siempre doy lo mejor de mí y más por ella!”, respondió Carla.