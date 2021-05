Maluma es cancelado en redes sociales por sus declaraciones sobre manifestaciones en Colombia

Este domingo, Maluma fue Trending Topic en Twitter, luego de que lanzara unas polémicas declaraciones sobre las protestas que se están realizando en Colombia por la reforma tributaria impulsada por Iván Duque.

Y es que el intérprete de “HP” se refirió a la situación política que atraviesa su país, tildando de “vándalos” a quienes salieron a la calle a manifestarse en contra del mandatario colombiano.

Sobre esto, el artista comentó: “De verdad me duele mucho, así no esté allá, porque de una manera directa afecta a mi familia y me afecta a mí el tema de la reforma tributaria, yo realmente no soy de acuerdo con ella“.

“Sin embargo, me parece una cagada en todo el sentido de la palabra, como los vándalos salieron a la calle a hacer lo que hicieron ayer y esa no es la forma. Yo creo que hay maneras de protestar y la mejor manera de hacerlo es de forma pacífica y lo único que estamos haciendo ahí es poner el dedo en la herida y no ayudando”, continuó criticando.

“Así que a toda la gente que salió ayer e hizo sus protestas pacíficamente quiero felicitarlos y aplaudirlos, pero por otro lado, la gente que salió a cometer vandalismo, este es el mensaje claro: lo hicieron mal y no son un ejemplo para el país“, finalizó, recibiendo cientos de críticas por parte de los usuarios de redes sociales.

Revisa algunas reacciones aquí:

Acabó de leer unas declaraciones de Maluma bien tontorron el joven. Colombia está sufriendo , están matando sin piedad a las personas y al Señorito le da lo mismo incluso condena al que lucha por la libertad. Lo siento pero él no es ejemplo de nada#FuerzaCOLOMBIA — Agripina DULCE (@AgripinaDulce) May 2, 2021

Están funando a Maluma por facho, pero era como obvio, si le da besos a su mamá en la boca po — Ampi (@ampiciliina) May 2, 2021

Solo decirle a Shakira, Carlos Vives, Ricardo Montaner, Miguel Bosé, Maluma, Juanes, Alejandro Sanz, Maná, Luis Fonsi y todos los que estuvieron en el Venezuela Aid Live que hay heridos y muertos en Cali, Pereira, Bogotá, Ibagué y en otras ciudades de Colombia.#ColombiaResiste — HonorYGloria♥️⚘ (@JoviNomas) May 2, 2021

Shakira y Maluma dijeron algo del genocidio que estan perpetrando en colombia? — Marcelo Pascualino (@MarceloPascu) May 2, 2021

– Qué insoportable que es ese Maluma

– Sí, horribles sus declaraciones

– ¿qué declaraciones? — alexis (@r3bd0) May 2, 2021