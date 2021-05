Antonella Ríos fue atacada por compartir postales en lencería: “Menos mal tu hijo no ve tus fotos”

Este fin de semana, Antonella Ríos compartió una postal en lencería que le dejó cientos de halagos.

Pese a que la mayoría de sus seguidores y seguidoras la felicitaron por amarse tal cual es e inspirar a otras mujeres a hacer lo mismo, hubo otros que la atacaron duramente por el contenido que sube a sus redes sociales.

Muchos de los comentarios que recibió la actriz nacional decían que es “imposible que una mujer como ella se respete” y que no “tiene dignidad”, entre otros descalificativos

Sin embargo, hubo unos que fueron más allá, ya que involucraron a sus hijos de 13 y 5 años.

“Menos mal tu hijo no ve tus fotos”, “No crees que debieras respetar la diginidad de la mujer, eres madre, piensa en tus hijos” y “Encuentro que no es necesario exponer tu cuerpo de esa forma. No es ni artístico al desnudo solo por aumentar los likes de hombres calentones”, fue algunos de los comentarios que recibió y que, hasta ahora, no ha respondido.