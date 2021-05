Único: El famoso vino de Luis Miguel creado con su viñedo en Chile

Un nuevo episodio de la segunda temporada de Luis Miguel, la serie fue estrenado este domingo como cada semana en Netflix.

El regreso de la serie ha tenido un gran éxito en Chile, situándola entre los primeros lugares de lo más visto en la plataforma. No obstante, este no es el único dato reciente que une al ídolo mexicano con nuestro país.

Luis Miguel es un fanático del vino a tal punto que compró su propio viñedo hace más de 15 años. (Alerta de spoiler) En el reciente episodio se ve a “Micky” muy interesado por adquirir un viñedo en Chile y, en la realidad, esta idea se materializó en una marca de vino.

Se trata de Único, un vino elaborado por el enólogo Aurelio Montes y Luis Miguel en la viña Ventisquero, detalla el sitio especializado Copa Wine, el que tiene un precio que puede variar entre los 15 mil pesos (al por mayor) y los 25 mil, según el formato en el que se adquiera.

La página oficial del producto explica que es un Cabernet Sauvignon con un 15% de Syrah (cultivada en Valle del Maipo), tiene un 13% de alcohol y expele “aroma a frutos negros que llevan posteriormente a aromas a cassis y bayas rojas con toques de vainilla”. En la web además se detalla que el vino de Luis Miguel pasa 14 meses en una barrica antes de proceder a su etapa de envasado.

Sin embargo, los ejemplares de este vino existentes ya tienen algunos años guardados y son vendidos por particulares, por lo que su valor original podría aumentar notablemente.

En efecto, la página del producto detalló que ya no se produce porque no se renovó el contrato con el viñedo. “Dejó de producirse en Chile, pues no se renovó el contrato con la viña ventisquero… ojalá Luis Miguel reconsidere la decisión”, escribieron desde sus redes sociales.