Caitlyn Jenner opinó que las niñas trans no deberían competir en deportes femeninos

Polémica han desencadenado los últimos dichos de Caitlyn Jenner, quien recientemente anunció su candidatura para ser gobernadora de California (Estados Unidos).

La ex campeona olímpica y mujer trans opinó en una breve entrevista con TMZ que las niñas trans no deberían competir en deportes femeninos.

Jenner, quien es madre de Kyle y Kendall (famosas empresarias e influencers que se dieron a conocer por el reality Keeping Up With The Kardashians), reafirmó sus dichos en su cuenta de Twitter.

I didn’t expect to get asked this on my Saturday morning coffee run, but I’m clear about where I stand. It’s an issue of fairness and we need to protect girls’ sports in our schools.https://t.co/YODLDQ3csP

— Caitlyn Jenner (@Caitlyn_Jenner) May 1, 2021