Esme Bianco demandó a Marilyn Manson por abuso sexual y trata de personas

Esme Bianco, conocida actriz de Game of Thrones, presentó una demanda contra Marilyn Manson, luego de acusarlo de violencia física, emocional, abuso sexual y trata de personas.

La intérprete fue una de las tantas mujeres que denunció al cantante estadounidense en febrero de este año, luego que Evan Rachel Wood asegurara que él la agredió fisca, sexual y mentalmente.

En ese entonces, Bianco reveló que había vivido una complicada relación con el músico, con quien se involucró en 2009, cuando filmaban el video “I Want to Kill You Like They Do in the Movies”.

Esme también contó que Brian Warner la drogó, la ató con cables y la violó, mientras ella no estaba consciente de qué era real.

Pese a esto, la actriz se mudó con Manson en 2011, y fue ahí cuando las cosas empeoraron. Según relató, Marilyn la mordía y azotaba sin consentimiento.