“No tiene nada de ilegal”: Eliana Albasetti fue criticada por defender a Cata Vallejos

El pasado viernes 23 de abril, Catalina Vallejos fue “cancelada” en redes sociales por anunciar que viajaría a Colombia en plena pandemia para reencontrarse con su pololo, el actor argentino Nacho Di Marco.

Tras la polémica que causó la semana pasada, la ex-Calle 7 volvió a utilizar su cuenta de Instagram para defenderse y aclarar la situación, revelando que no volverá a Chile.

“Les voy a decir la verdad, yo me fui con todas las de la ley. Me fui hace un mes y medio aproximadamente a vivir a Perú. Ya me fui de mi departamento y hace poquito regresé, pero a visitar a mi familia, a mis amigos y nada más”, partió diciendo.

‘No entiendo por qué la mala onda chiquillos. Yo no voy a volver a Chile en harto tiempo, porque obviamente están cerradas las fronteras, así que no puedo entrar después“, agregó.

Pese a su explicación, Cata fue atacada de igual forma por sus seguidores, quienes nuevamente la tildaron de “irresponsable” y “despreocupada”. Sin embargo, fue defendida por una de sus excompañeras de programa, Eliana Albasetti.

“Ella decidió irse a vivir a Perú, no va a volver. No tiene nada de ilegal. Ahora, si se entendió mal o si un programa de TV lo quiere hacer ver mal, es otra cosa. Tengo varias amigas que se fueron del país, por uno u otro motivo y les deseo lo mejor”, escribió, recibiendo aún más críticas.