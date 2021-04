Camilo Zicavo sobre su compromiso con Denise Rosenthal: “La tenía convencida de que no me quería casar”

En noviembre del año pasado, Camilo Zicavo sorprendió a su polola, Denise Rosenthal, con una romántica petición de matrimonio.

En ese entonces, la pareja compartió el momento en sus redes sociales, sorprendiendo a sus seguidores y seguidoras, quienes inmediatamente los felicitaron por su compromiso.

Ahora, en conversación con Velvet al Desayuno, el cantante de La Moral Distraída entregó nueva información sobre su relación con la destacada intérprete nacional, asegurando que están viviendo un momento muy feliz en sus vidas.

“Estamos contentos y enamorados, hace rato que yo venía pensando en que quería…”, alcanzó a decir, ya que Denise apareció en el live de Cristián de la Fuente para mostrar su anillo de compromiso.

“Estamos proyectando de aquí a un año casarnos, porque queremos que vengan las familias, que estemos todos vacunados, etc. Nos gustaría que fuera algo muy íntimo“, continuó contando.

Luego, reveló que le hizo creer a Rosenthal que él no quería comprometerse, pese a que ella le había comentado sus ganas de casarse. “Ya me venía preguntando hace rato si yo le iba a pedir matrimonio y yo le decía que no, que no era necesario, que solo hiciéramos un acuerdo de vida en pareja. Tenía convencida a Denise de que no me quería casar“, confesó.