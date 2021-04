J Balvin y su novia Valentina Ferrer anunciaron que serán padres

El cantante colombiano J Balvin y su novia, la modelo Valentina Ferrer, confirmaron serán padres.

En una entrevista exclusiva para la revista Vogue México, la argentina posó frente a la cámara dejando al descubierto su abultada panza.

A través de su cuenta de Instagram, publicó una de las fotos, donde aparece junto al artista, quien la abraza por atrás y tiene sus manos en el abdomen de ella. “Se va agrandado la familia“, escribió, publicación que el propio J Balvin comentó junto a un emoji de una carita sonriente y un corazón.

“Me hice la prueba en el baño y la repetí tres veces más porque no me lo creía. Lo que más me sorprendió fue la primera vez que lo sentí patear”, detalló Ferrer.

La futura mamá contó también cómo sobrellevar el embarazo durante la pandemia por el coronavirus Covid-19. “Mientras más me lo tome como algo natural y que fluya, no estar pensando en el tiempo que me falta ni en que si me voy a engordar o si no me voy a engordar, sino que lo voy viviendo como un día a día, me ha ayudado muchísimo”, dijo.

Asimismo, la exreina de belleza también sostuvo sobre su futuro: “Quiero tener algo que me guste mucho, que sea mi pasión y que pueda estar criando a mis hijos y trabajando“.

Cabe destacar que la pareja confirmó en mayo de 2019 su relación.