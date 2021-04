“Amor infinito e incondicional”: Vale Ortega evidenció lo bello y grande que está su bebé a días de cumplir tres meses

El pasado 23 de enero, Valeria Ortega le dio la bienvenida a Oliver, su primer hijo, quien llegó luego de un complicado parto.

Desde ese entonces, la ex-Calle 7 ha compartido varias postales del pequeño a través de sus redes sociales.

Ahora, a días de que su bebé cumpla tres meses, la comunicadora compartió una serie de fotografías en la que muestra lo lindo y grande que está Oliver.

Junto con las imágenes, escribió: “Cuando estaba embarazada me decían: vas a conocer al amor de tu vida. Jamás jamás en la vida pensé que existía este amor tan infinito e incondicional. Es impactante y supera todo. Despierta todas las mañanas y me sonríe y yo con eso me derrito. Es idéntico a su papá @franklawn y lo único que tiene de mi hasta ahora son los estornudos. Lo amo y nunca pensé que era capaz de amar tanto“.