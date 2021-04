Yamna Lobos reveló que sufrió fuerte crisis tras suspender su matrimonio

En una reciente entrevista con Giancarlo Petaccia, Yamna Lobos reveló que sufrió una crisis en 2020, luego de suspender la primera fecha de su matrimonio con Rodrigo Ramírez.

Y es que la exchica Rojo iba a casarse en marzo del año pasado, sin embargo, la pandemia cambió totalmente sus planes, por lo que tuvo que aplazar su compromiso hasta fines de diciembre.

Sobre esta situación, Yamna contó que “a mí siempre me pasan cosas. Nosotros teníamos fecha para el 21 de marzo del 2020, todo organizado listo para el matrimonio. Pandemia, se suspende, porque lo íbamos a hacer en Paine, me llaman del registro, todo suspendido“.

Luego, sostuvo que “yo me quería morir, le echaba la culpa (a él). ‘¡No, es que tú no te quieres casar!’, porque él me decía, ‘’bueno, no tenemos nada qué hacer, suspendámoslo, avisemos a los invitados y vemos una nueva fecha’. Y yo le decía ‘¿cómo me lo dices así? ¡Es que no te quieres casar!’, y le echaba la culpa a él”.

En ese entonces, Yamna estaba embarazada aún, por lo que tenía las hormonas revolucionadas, según relató.

“Fue terrible para mí, fue como una semana de pena que lloraba, y como estaba embarazada estaba más sensible y lloraba por todo. Me costó asumirlo y después ya fue ‘sí. Ok. Mejor porque después cuando ya tenga la guagüita voy a estar bien’“, agregó Lobos.

“La verdad es que me sentía súper incómoda, porque traté de todas formas hacerme un vestido lindo y no parecer empolvado. Yo dije ‘más encima no voy a poder hacer nada, tomar pura agüita, juguito, no voy a poder celebrar, bailar’. Así que fue para mejor por ese lado”, dijo en referencia a su embarazo.

Luego del nacimiento de Agustina, su hija, la pareja retomó sus planes de matrimonio, así que “fuimos a buscar la fecha a Paine, ahí mismo, porque como ya teníamos listo todo y me dicen ‘tenemos fecha para marzo’. (Yo decía) ‘No, no quiero nada en marzo, ni para el 2021′“, recordó.

“Tenían fecha para diciembre, listo. Faltaban como dos meses, (pero) teníamos todo comprado, para llegar y armar, así que listo. Yo tenía que ver un vestido, tenía todo listo, así que dije ‘hagámoslo en diciembre y no hay más’. Y así fue. Fue súper bonito”, cerró.