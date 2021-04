Melina Noto reveló que comenzó a estudiar Periodismo: “Quiero profundizar para hacerlo como corresponde”

Melina Noto, conocida por ser comentarista deportiva y polola de Pangal Andrade, reveló que comenzó a estudiar Periodismo de manera remota.

En conversación con Las Últimas Noticias, la modelo contó que está estudiando en la universidad argentina Tea y Deportea, ya que no quiere “estancarse” en su vida profesional.

“Básicamente yo ejercí el periodismo sin querer porque empecé a hacer notas para un portal, luego entré a la televisión y ahora hago una notas para una radio”, dijo al mdio.

“Me di cuenta que estaba ejerciendo algo que me gusta mucho pero que no tenía muchas herramientas. Quise profundizar para hacerlo como corresponde“, agregó Noto.

Sobre los estudios, la argentina sostuvo que los está llevando a su propio ritmo, ya que “hay que ser organizado y no abarcar más de lo que puedas. Si eres una persona que trabaja mucho, hay que inscribir las materias que sabes que vas a poder cumplir. No pretendas seguirle el ritmo a alguien que no trabaja”.

“No hay que ponerse metas que no sean realizables. Yo no planeo recibirme de periodismo en el mismo tiempo que una persona que solo se dedica a estudiar. Planeo hacerlo acorde a mis capacidades y a mis tiempo”, explicó.

Finalmente, Melina confesó que no quiere volver a Argentina, ya es feliz viviendo en Chile. “Me acostumbré a la vida acá. En Buenos Aires hay mucha inseguridad, vives el día a día“.