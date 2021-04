“Casi me muero”: Millaray Viera y Álvaro López revelaron el talento de su hija

A través de sus respectivas redes sociales, Millaray Viera y Álvaro López compartieron fotografías del gran talento de su hija Julieta.

En las postales que compartió la expareja se puede ver que la jovencita de 12 años tiene muchas habilidades con el maquillaje.

Sin embargo, Julieta decidió dedicarse a un make up no tan tradicional, sino que uno más terrorífico, conocido como FX.

“Mi hija mayor me espera así en la puerta. Casi me mataaaaa! Encuentro que es demasiado seca caracterizándose. Cuando me pregunta por qué aún no tiene celular, la respuesta siempre es ‘porque quiero que descubras todo lo que eres capaz de hacer antes’ y parece que ha dado resultado”, escribió la animadora de CHV.

El vocalista de Los Bunkers, en tanto, señaló: “¡Mi hija, maestra del maquillaje de terror!“, a lo que Milla respondió: “¡La mejor del mundo! Pero nunca olvidaré la primera vez que me abrió la puerta de la casa así. ¡Casi me muero conche….!“.