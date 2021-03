Expareja de Leo Rey arremetió en su contra: “Que no se haga la víctima echándole la culpa a todos por sus fracasos”

En conversación con Qué te lo digo, programa online de Hugo Valencia y Sergio Rojas, la expareja de Leo Rey, Constanza Ortiz, se refirió a las declaraciones que el cantante hizo hace unos días en De tú a tú.

En ese entonces, el cantante nacional aseguró que su relación con Ortiz fue una “aventura de momento” y que “ella quedó embarazada”, además de dar cuenta de la mala relación que tienen y que no le permiten, supuestamente, ver a su hijo.

Ahora, en conversación con el espacio de farándula, la mujer arremetió contra el exvocalista de La Noche, asegurando que no ve a su hijo “porque no quiere”.

“No ve a su hijo porque él no quiere. Porque no tiene prohibición de verlo. Está debiendo la pensión alimenticia desde hace mucho tiempo. Tiene orden de arresto, suspensión de licencia de conducir, reclusión nocturna y arraigo nacional. Y aun así anda tranquilo lucrando con la vida de mi hijo, y así y todo no paga las pensiones alimenticias”, dijo al respecto.

Luego, agregó: “Estoy harta de que me culpe por todo lo que le pasa, de que su carrera se fue al piso, por mí culpa, porque yo salí a hablar y reclamar los derechos de mi hijo”.

“Que no se haga la víctima echándole la culpa a todos por sus fracasos”, sentenció.

Finalmente, Ortiz dijo que siempre se ha quedado callada, “aguantando que él diga lo que sea, que un parásito se colgó de su fama y muchas cosas más. Me gustaría dejar en claro que se deje de meter con nosotros, que siga su vida con su familia y que a mí me deje en paz con mi hijo y mi pareja“.