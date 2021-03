“Me he comido todos los postres”: Millaray Viera respondió a rumores sobre embarazo

La animadora Millaray Viera respondió a los rumores sobre un posible embarazo suyo.

A través de sus historias de Instagram, junto a su pareja, Cristián Sepúlveda, la también cantante recibió preguntas de sus seguidores, donde una consultaba: “¿Tendrán un hijito con ‘Chinito’?“.

Al respecto, la hija de Gervasio comenzó expresando: “Muchas veces hemos dicho que no, que tenemos muchos hijos: él tiene tres y yo tengo dos, suman cinco“.

Pese a esto, “últimamente muchas personas me han preguntado si estoy embarazada, y quiero decir que no, que solo me he comido todos los postres“, concluyó, riendo.

Revisa aquí sus palabras: