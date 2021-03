Josefina Montané se llenó de elogios por cambio de look y realizó una particular reflexión

Josefina Montané se realizó un cambio de look y realizó una singular reflexión respecto al tema, por lo que se llenó de elogios por parte de sus seguidores cuando decidió mostrar en pleno lo que había hecho con su cabello.

La actriz aclaró sus ondas naturales en un tono platinado y se hizo un flequillo, por lo que ahora tiene más volumen en el pelo, dado que optó por dejar de amarrarlo. En torno a este tema, utilizó su cuenta de Instagram para confesar lo que siempre pensó del tema de manera muy particular.

“Me tomé estas fotos sólo para presumir mi pelo. No todos los días amo como se ve. La mayoría de las veces no me gusta, no sé qué hacer con él y me hago un “tomate” (agarro todo el pelo y lo escondo en una bolita). Mientras escribía esto pensaba que debería decir cabello. ¿O no? Pero me suena mucho a comercial de shampoo y otro dato curioso es que cada vez que quería escribir pelo, escribí peo ¡Buen domingo!”, sostuvo la modelo en una publicación.

“Bom bom”, “Amo ese look”, “Te ves linda”, “Es que te pasaste lo hermosa que eres Pin. Que descanses, cuídate” “Diosa” y “Preciosa”, fueron algunos de los comentarios que dejaron sus seguidores en su última publicación, donde Montané decidió mostrar en pleno su cambio de look.

