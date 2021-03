“Espero que no me odien”: Denise Rosenthal entregó detalles de su rol en Got Talent

Este viernes, a las 22:30 horas, Mega estrenará su nuevo programa, Got Talent Chile, el que estará conducido por Karla Constant y María José Quintanilla.

El jurado del espacio, que buscará a la persona más talentosa del país, estará compuesto por Sergio Freire, Carolina Arregui, Luis Gnecco y Denise Rosenthal.

Y fue esta última quien, a través de sus redes sociales, entregó algunos detalles de su participación en el show de talentos.

“Este viernes es el estreno oficial de @gottalentchile!!! Mi vuelta a la TV jiji. Me encanta lo que se generó y siento que siempre es importante generar más espacios para las artes, para forjar oportunidades y visibilizar el enorme talento que tenemos en nuestro país“, comenzó escribiendo.

“Además junto a un equipo maravilloso!! En general intenté evaluar con mucha humildad y respeto, espero que no me odien. PD: Prepárense para los medios looks que hicimos con el dream team”, agregó, recibiendo aplausos de sus fans.