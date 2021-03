“Mis hijos me llenan de vida”: Amaya Forch sorprendió al compartir inédita foto embarazada

A través de redes sociales, Amaya Forch compartió una fotografía del recuerdo, donde lucía orgullosa su pancita de ocho meses de embarazo.

Junto a la postal, la actriz nacional escribió una profunda reflexión sobre la maternidad. “Revisando esta revista de hace ocho años me encontré con una entrevista que me hicieron sobre cómo vivo la maternidad. Me iban a poner en la portada pero mi guata era taaaaan grande que finalmente decidieron no hacerlo“, partió contando.

Luego, reveló que “mi hijo se adelantó y nació una semana después. Recordando ese momento y lo que he sentido desde que nació mi hija mayor, puedo decir que mis hijos me llenan de vida, alegría, aprendizajes y amor“.

“Es cierto que al principio y sobre todo la primera vez, sentí que mi vida pasaba a segundo plano y me tomó algo de tiempo volver a organizarme para disfrutar a mi hijos junto a mi libertad”, profundizó.

Más adelante, sostuvo que “elegir la maternidad no debiera ser sinónimo de postergarnos, más bien debiésemos poder vivirla como una suma de amor en el ejercicio de esa libertad. Por eso es que es tan importante informarnos sobre los métodos anticonceptivos. Así la maternidad es deseada y planificada según los tiempos de cada una”, cerró.