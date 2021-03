Diana Bolocco se emocionó hasta las lágrimas al recibir un mensaje de su exesposo

En un nuevo capítulo de De tú a tú, de Canal 13, Martín Cárcamo conversó con Cristián Sánchez y Diana Bolocco, donde protagonizaron emotivos momentos.

En una parte de la conversación, la animadora de Mucho Gusto se refirió a su quiebre matrimonial con Gonzalo Cisternas, el padre de sus dos hijos mayores.

Primero que todo, la periodista comentó que “me acuerdo del momento exacto cuando tuve la claridad de que no nos hacía bien. Sentía tristeza profunda por mis hijos, más que por mí”.

“Yo ya había vivido el duelo de la separación antes que se formalizara, entonces me acuerdo de la conversación con Gonzalo, que fue super honesta, pero muy triste”, agregó.

En esa línea, contó que su madre le dio un consejo para enfrentar ese dolor, el cual ella no entendía ni aceptaba.

“Una vez me dijo, en el peor momento. En el momento en que estábamos en tribunales, agarrados de las mechas, que él había dicho cosas horribles de mí, que yo había dicho cosas horribles de él“, contó.

“Y mi mamá me dice en el peor momento, que yo no quería verlo, no me importaba nada de lo que le pasara en la vida. Quería borrarlo. Me dice: ‘mándale amor’. Yo le dije, ‘te volviste loca, te pegaste en la cabeza’. Y me dice, ‘Diana, mándale amor, el amor todo lo soluciona”, recordó, emocionada.

Posterior a esto, su excompañero de Vértigo se comunicó con su exesposo, quien le envió un emotivo mensaje a Bolocco y Sánchez.

“Es un camino largo, y que cuesta, no es fácil. Con el tiempo se logra, pero que rico ser amigos y querer estar. Ser parte de su familia, y ella parte de la mía, más que mal tenemos hijos juntos“, partió diciendo Cisternas.

“La Diana ha hecho una tremenda pega, lo cual me hace admirarla. Me encanta lo que tenemos, lo encuentro increíble. Además se casó tremendamente bien, con una persona muy inteligente, sabe cómo y con quién rodearse. Solo palabras lindas por todo lo que tiene, y por todo a lo que llegamos. Cristián (Sánchez) es un amigo, es un tremendo papá postizo, o papá también. Solo agradecer”, agregó.

Finalmente, entre lágrimas, Diana expresó: “Gonzalo me hiciste llorar, porque creo que no me merezco todo lo que dijiste, y porque creo que es mutuo”.