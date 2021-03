“O me quedo o me lo llevo”: Nancy Huenupe le hizo una divertida petición a Kel Calderón en sus vacaciones en México

Nancy Huenupe protagonizó un divertido momento junto a Kel Calderón en su cuenta de Instagram puesto que ambas se fueron de vacaciones a México junto a la pareja de la abogada, Alfredo “Toto” Torrealba.

El trio fue participe de una “noche mexicana” que trata de una fiesta nocturna, donde se puede disfrutar de elementos característicos de la cultura mexicana como también de la gastronomía y tragos típicos. Sin embargo dicho panorama emocionó de sobremanera a Huenupe, quien llegó antes a la celebración.

“Con la Nancy estamos aquí en la noche mexicana. Ella se vino antes. ¿Nancy, qué viniste a buscar?”, le preguntó Calderón entre risas, a lo que Nancy respondió: “Ando buscando un charro, pero no he podido encontrar ninguno. O me quedo o me lo llevo”.

Kel reaccionó inmediatamente y sostuvo: “Vamos a ver si le encontramos un charro para ella o se nos queda en México. Golosa”. Nancy no pudo lograr su cometido pero sí logró tomarse una foto con una banda de mariachis, la que fue fue compartida en las historia de Instagram de Calderón.

Huenupe es la asesora del hogar de Kel y Nano desde que ellos eran niños, por lo que es una integrante de la familia muy importante para todos, hasta tal punto que la abogada la llama “su persona favorita” e incluso protagonizaron juntas una campaña para MAC Cosmetics.

Por la misma razón fueron de vacaciones a Tulum, México, lugar en el que también se encuentran Nano Calderón y Rebeca Naranjo.