Actriz de la “Mujer Maravilla”, Gal Gadot, anunció que está esperando a su tercer hijo

La actriz Gal Gadot, intérprete de la película Wonder Woman (Mujer Maravilla), sorprendió al anunciar que espera a su tercer hijo.

A través de su cuenta de Instagram, la israelí de 35 años compartió una tierna foto junto a su esposo, Yaron Varsano, y sus dos hijas, Maya y Alma, los tres tocando su panza.

“Here we go again (Aquí vamos de nuevo)”, escribió junto a la imagen, alcanzando en menos de una hora casi 1.4 millón de likes y cientos de felicitaciones.

Cabe destacar que la noche de este domingo la actriz presentó algunas categorías en los Golden Globe Award 2021, donde lució un vestido blanco corto y suelto, no notándose del embarazo.

