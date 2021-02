Anne Hathaway contó que era la novena opción para actuar en “El Diablo se viste a la moda”

No cabe duda que El diablo se viste a la moda, o The Devil Wears Prada, en inglés, es una de las películas más populares y recordadas de 2006.

La cinta es protagonizada por Meryl Streep y Anne Hathaway, quienes han sido ampliamente elogiadas por sus papeles que en unos meses cumplen 15 años.

Sin embargo, el rol de Anne como “Andy” no fue elaborado pensado en ella. Según contó recientemente la actriz de 38 años en el reality Rupaul’s Drag Race, la intérprete era la novena opción para encarnar el papel.

En el espacio, fue la drag queen The Rosé (Ross McCorkell) quien le consultó a Hathaway por si había tenido que pelear para conseguir algún rol en su carrera. “Te voy a contar una cosa: era la novena opción para El diablo viste a la moda. Y lo conseguí, sin rendirme nunca”, respondió Anne.

Hay que señalar que los últimos papeles interpretados por la actriz fueron durante 2020 en The Last Thing He Wanted y The Witches, y actualmente se encuentra trabajando en Lockdown.

Revisa aquí el momento (en inglés)