Escándalos, infidelidades, arrestos y un hijo: la polémica historia de amor de Carlos Menem y Cecilia Bolocco

La mañana de este domingo, se confirmó la muerte del expresidente de Argentina Carlos Menem a los 90 años. Según confirmaron cercanos al abogado, falleció a las 11:15 horas en el recinto médico Sanatorio Los Arcos (Buenos Aires).

Como era de esperar, la situación ha causado gran revuelo a pesar que ya se conocía su delicada situación de salud desde hace algunos meses.

Pero en Chile quedó una buena parte de su historia reciente, a través de su hijo Máximo Menem y su madre, la Miss Universo 1987, Cecilia Bolocco, exmodelo chilena quien estuvo casada con él durante seis años.

Cecilia tenía 36 años y el hombre casi doblaba su edad con 71 cuando, en mayo de 2001 le dio el “sí” en la provincia trasandina La Rioja, en una boda empañada por escándalos judiciales y políticos que arruinaron los planes de una fiesta glamurosa.

La pareja se conoció dos años antes de aquel empañado matrimonio. Todo comenzó en 1999, cuando conversaron para el programa La noche de Cecilia en la Casa Rosada. Poco después empezaron a estar juntos, convirtiéndose en la pareja más mediática de Chile y Argentina.

Antes de aquel encuentro, ambos ya se habían casado anteriormente. Bolocco con el actor Michael Young (1990 -1996) y Menem con Zulema Yoma, con quien comparte dos hijos y estuvo casado por 25 años hasta 1991.

La pareja chilena-argentina tuvo a su primer y único hijo en 2003, Máximo Menem Bolocco. “Yo lo amo (a Carlos) y tenemos a Máximo como fruto de nuestro amor. (…) Él me conquistó con su mirada y su hijo tiene los mismos rasgos, pero más fuertes”, dijo Bolocco a Felipe Camiroaga en 2006 en el extinto programa Animal Nocturno. “Siempre me gustaron los hombres mayores, porque me aburría de los más jóvenes”, expresó entonces e incluso declaró a la prensa que le gustaba que su, en ese entonces, marido “era muy apasionado”.

“Sería muy egoísta tener un hijo a los 70 años ¿quién lo va a cuidar? ¿El próximo marido de ella?”, dijo con sarcasmo “Zulemita”, hija de Menem.

Sin embargo, el quiebre de la relación se produjo un año después de las románticas declaraciones de Cecilia. Por supuesto, la ruptura estuvo en el meollo del huracán mediático, especialmente cuando se acusó a la ex Miss Universo de ser infiel al mandatario con el italiano Luciano Marocchino, con quien había sido fotografiada en una comprometedora situación íntima.

“Me sentí completamente violada”, dijo en declaraciones de la época la exmodelo respecto a su privacidad, negando además que trascendió una relación con Marocchino. La pareja reconoció posteriormente que llevaba tiempo separada tras la presunta infidelidad.

Bolocco fue constantemente criticada en esos años. Antes del término de su matrimonio en 2007, vistió la bandera argentina para poder concretar su anhelo de convertirse en primera dama de Argentina. No obstante, su imagen fue interpretada como una burla para los compatriotas de su esposo.

Durante los primeros meses de matrimonio Menem fue arrestado por ser considerado supuesto jefe de una asociación ilícita que había desviado un cargamento de armas a Croacia y Ecuador, contaron medios locales. La pareja reemplazó su luna de miel por un arresto domiciliario que duró cinco meses y medio.

Tras el término, Cecilia se esforzó por mantener una relación cordial con su exesposo, quien fue condenado por malversación de fondos públicos y fraude. Las complejas relaciones entre los hijos mayores de Menem y Bolocco complicaron esta relación.

“Hace rato que Carlos no es parte de nuestras vidas, a Máximo lo levanto yo, lo veo yo”, dijo Cecilia. En 2018padeció un tumor cerebral, lo que impactó duramente la vida de la comunicadora. Un año después, el joven de 16 años dijo que su padre “no se interesaba demasiado por él”, ni siquiera cuando pasó la complicada situación médica.

Sin embargo, la situación entre el niño y Carlos habría quedado en paz meses antes del deceso. “Máximo le pudo hablar. Carlos está inconsciente, pero para él fue liberador y un momento muy especial, ya que finalmente pudo tener un espacio a solas con él”, dijo Bolocco en una entrevista a El Mercurio.