“El Barrio, tu mejor compañía”: Fernando Godoy habló sobre el programa que reemplazará a Morandé con Compañía

Fernando Godoy confirmó que será el animador del programa de reemplazo de Morandé con Compañía, llamado El Barrio, tu mejor compañía, el cual tendrá una temática similar a los programas de humor estadounidenses como Saturday Night Live.

El actor explicó que a lo largo de su carrera, donde ya incursionó anteriormente como animador, siempre contó con el apoyo de Kike Morandé, ahí se creó un lazo muy grande con él y el equipo a raíz de un problema de salud que tuvo el animador hace unos años, razón por la cual Godoy lo reemplazó en dicha instancia.

“A mí me invitaron a ser parte de un proyecto nuevo, donde vamos a tener personajes y un lenguaje distinto. Pero si fuera el reemplazo de Kike Morandé, tampoco tendría ningún problema, al revés, me siento orgulloso del respaldo que me da el canal y de que la productora y Kike me hayan elegido”, señaló Godoy a El Mercurio.

El actor aseguró que aún hay detalles que se están afinando, aunque se está viendo la posibilidad de “rescatar lo mejor de ‘Morandé con Compañía’, pero siempre trayéndolo a la realidad de este nuevo Chile, que está mucho más despierto”.

El nombre del espacio aún es preliminar y se trata de un proyecto que está en construcción, por lo que aún no existe una fecha de estreno definida.