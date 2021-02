Seguidores de “Salvados por la Campana” criticaron a actores de la serie que rindieron homenaje a Dustin Diamond

Este lunes se conoció la muerte de Dustin Diamond, quien interpretó a Screech en “Salvados por la Campana”. El actor de 44 años falleció por un cáncer que hizo metástasis hacia sus pulmones y estaba en fase 4.

Los actores del elenco de la serie también despidieron en redes sociales y desataron la furia de los seguidores de Dustin. Mario López publicó una foto reciente con él en la que escribió: “Dustin, serás extrañado, mi hombre. La fragilidad de la vida es algo que nunca debe darse por sentado. Las oraciones por tu familia continuarán”.

Dustin, you will be missed my man. The fragility of this life is something never to be taken for granted. Prayers for your family will continue on… pic.twitter.com/BnxY9XgN5g — Mario Lopez (@mariolopezviva) February 1, 2021

En tanto, Tiffany Thiessen usó su cuenta de Instagram para publicar una foto de Dustin con un pie de foto absolutamente similar al de su compañero: “Estoy profundamente triste por la noticia de que mi antigua co-estrella Dustin Diamond falleció. La vida es extremadamente frágil y es algo que nunca deberíamos dar por sentado. Dios ponga en marcha a Dustin”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Tiffani Thiessen (@tiffanithiessen)



Mark Paul Gosselaar también declaró estar profundamente triste por el deceso y escribió: “Mirando hacia atrás en nuestro tiempo trabajando juntos, extrañaré esas chispas brutas y brillantes que solo él pudo producir“, lo que terminó por enfurecer a los seguidores de la serie, quienes criticaron el haberlo excluido durante tantos años.

Deeply saddened to hear of the passing of Dustin Diamond, a true comedic genius. My sincere condolences to his family and friends. Looking back at our time working together, I will miss those raw, brilliant sparks that only he was able to produce. A pie in your face, my comrade. — Mark-Paul Gosselaar (@MPG) February 1, 2021

Esto se debe a que en noviembre de 2020 la plataforma Peacock estrenó un remake de la serie sin Diamond después de que fue excluido de el reencuentro del elenco en 2019 por la publicación de su libro “Behind The Bell” donde confesó que los actores consumían crack después de cada capítulo.

Además también expuso que Elizabeth Berkley le tenía envidia a Kelly Tifanni Amber y habló de vejámenes sexuales, libertinaje y coimas para encubrir delitos de esta índole por parte de los hombres del elenco.

Al respecto, los seguidores respondieron a Mark-Paul con: “Te escuché tratarlo pésimo después de que el show terminó”, “No entiendo por qué expresan su tristeza ahora después de que hicieron un reboot de la serie sin todos los miembros del elenco”, “Ni siquiera reclamaron para traerlo de vuelta al elenco, pero ahora que murió todos dicen extrañarlo” y “Ese video de él sintiéndose excluido rompió mi corazón. Es horrible como intentaron actuar como si él y Lisa no existiesen”, fueron algunos de los descargos de los seguidores.

Heard you treated him like shit after the show ended tho — russell (@Magic_Rooster) February 1, 2021

i don't get why anyone is expressing sadness-why do a reboot without all castmembers-it was so sad to me that all of you never got warts and all why people loved the show-we loved each castmember for different reason-i pray you do mean this but i have to wonder — matthew allen loves cupcakes with jellybeans (@matthew46956757) February 1, 2021

There what I’m saying, they didn’t even fight for him to be apart of the Reboot, yet now he’s dead they claim to all miss him 🤦🏾‍♂️ — Robert Bell (@RobertBEll1981) February 1, 2021