“Estás igual”: Soledad Onetto compartió foto de cuando era niña y se llenó de comentarios

La periodista de 44 años, Soledad Onetto, sorprendió este martes a sus seguidores con una foto de su infancia.

A través de su cuenta de Instagram, la conductora de Meganoticias compartió una postal donde posa desde Tongoy, en el norte del país.

En la captura se puede ver a la comunicadora cuando niña, sentada en una silla de mimbre.

La publicación rápidamente se llenó de comentarios, donde a muchos les llamó la atención que “Sole” luciera igual que de adulta.

“Estás igual”; “la misma carita”; sigues igual”; “pequeña Sole”, fueron algunos de los comentarios que recibió. Asimismo, la animadora de Mucho Gusto, Diana Bolocco, le comentó: “¡Qué ternura más grande!”, mientras que Simón Oliveros, le escribió: “Larga vida al sillón de mimbre”.

De igual forma, la Miss Universo Chile, Daniela Nicolás, le dijo: “Preciosa“; la exchica reality, Ángela Duarte, reaccionó con un: “Ay, no, me muero”; y la conductora de Manos a la Obra, Titi Aguayo, expresó: “Linda mi Sole. No cambiaste mucho diré“.

Revisa aquí la publicación: