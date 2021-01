“Acabo de tener una bebé”: Eliana Albasetti respondió a ácidos comentarios sobre su peso en RRSS

La modelo argentina Eliana Albasetti, que se convirtió por segunda vez madre en julio de 2020, se refirió a los ácidos comentarios que recibe en redes sociales, incluso por su peso.

En conversación con La Cuarta dijo que la pregunta más “descarada” que le han hecho es “sin dudas, la que me hicieron hace unos días: ¿Por qué había engordado tanto…?”.

Pese a los pesados mensajes que recibe, la trasandina señaló: “Trato de responder todo, algunas preguntas se notan que son pura mala onda, pero les contesto igual con mucha buena onda, porque ahí las cosas ya no llegan”.

De igual forma, sobre su peso sostuvo: “Estoy mucho más gordita porque acabo de tener una bebé, tiene seis meses, no me voy a poner a hacer dieta ahora porque estoy en período de lactancia“.

“Estoy feliz con mi bebé, no estoy haciendo mucha gimnasia, casi nada, porque entre la casa, mi bebé, mis perros, mi hija más grande, no me queda tiempo de nada, pero las estoy disfrutando a concho”, afirmó.

“No tengo ningún traje de baño que me entre ja, ja, ja. Es heavy, pero tiempo al tiempo. Ya me pasó con la Emy que engordé un montón y después volví a mi peso en un tiempo considerable. Los años son distintos, la época es distinta, ya no tengo el mismo cuerpo que a los 20 y tampoco la misma cabeza“, indicó.

“Uno pasa por etapas, la época de preocuparme, estar loca y privarme de cosas por no engordar ya pasó. Fui modelo desde los 15 años, trabajé en un montón de lados, un montón de países, me cuidaba mucho, todos los días en el gimnasio, pero ya pasó esa etapa. Ya lo viví, ya lo exprimí y ya está”, sentenció.

