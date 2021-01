Michelle Carvalho sobre sus fotos desnuda: “Tengo cero prejuicios y me encanta andar en pelotas”

Esta semana, Michelle Carvalho compartió en sus redes sociales la artística sesión fotográfica que hizo en conjunto con el fotógrafo Ignacio Rojas.

En las postales subidas a su cuenta de Instagram, la brasileña aparece completamente desnuda, mostrándose al natural.

Sobre esto conversó la modelo con La Cuarta, asegurando que “me gusta sacarme fotos de desnudo artístico, me siento muy cómoda. Aparte que tengo cero prejuicios y me encanta andar en pelotas“.

Además, la exchica reality cree que esto es una forma de reivindicar el cuerpo, sobre todo cuando eres duramente criticada en reiteradas ocasiones. “Se pueden mostrar todos los tipos de cuerpo. No hay que pegarse sólo con el que es más flaco o con el que está trabajado“, dijo.

Michelle también contó que con estas fotografías recibió ataques de hombres, al menos cinco, quienes le comentaron “cosas feas”. “Me dicen que estoy gorda, que comí demasiado, que me comí todas las hamburguesas, que soy una vaca. Y hace mucho tiempo que no recibía cosas así“, reveló.

Sobre si enfrenta la mala onda o no, Carvalho comentó que generalmente no, ya que “creo que son cabros chicos que no saben nada de la vida. Y si no lo son, yo tengo una convicción”.

Esta es que “por más que hagan pesas o vayan al gimnasio, los que hablan cosas así siempre tendrán algo que es chico“.

Finalmente, sostuvo que “no les contesto, les borro el comentario y los bloqueo. Si tanto les incomoda verme, les hago el favor. Y me da mucha risa, porque tienen que tener problemas en la casa o la señora le pone los cuernos para andar poniendo comentarios así”.