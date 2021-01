La particular fotografía con la que Rihanna celebró la juramentación de Joe Biden

Este miércoles 20 de enero, varios artistas internacionales celebraron la juramentación de Joe Biden como el nuevo presidente de Estados Unidos.

Una de ellas fue Rihanna, quien compartió una fotografía en sus redes sociales en las que aparece lista “para botar la basura”, haciendo alusión al mandato de Donald Trump.

En la postal, la artista Barbados aparece con lujosos lentes de sol, lencería, guantes y zapatos de tacón, mientras sostiene dos grandes bolsas de basura.

Junto con ella, escribió: “Solo estoy aquí para ayudar” y el hashtag #WeDidItJoe.

Recordemos que la intérprete de “Work” ya había mostrado su apoyo a Biden y Kamala Harris, la nueva vicepresidenta, compartiendo una foto de los dos en Instagram.

I’m just here to help. 🤷🏿‍♀️#wediditJoe pic.twitter.com/n7KPjClnKv

— Rihanna (@rihanna) January 20, 2021