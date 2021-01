El icónico festival de música Glastonbury se suspende por segundo año consecutivo debido al Covid-19.

Así lo anunciaron sus organizadores, Michael y Emily Eavis, a través de sus redes sociales, donde lamentaron la situación.

Además, ambos explicaron que, pese a los esfuerzos realizados por la organización del evento “para mover cielo y tierra, ha quedado claro que simplemente no se podrá celebrar este año el festival“.

Recordemos que, tradicionalmente, Glastonbury tiene lugar a fines de junio.

With great regret, we must announce that this year’s Glastonbury Festival will not take place, and that this will be another enforced fallow year for us. Tickets for this year will roll over to next year. Full statement below and on our website. Michael & Emily pic.twitter.com/SlNdwA2tHd

— Glastonbury Festival (@glastonbury) January 21, 2021