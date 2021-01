“En la tele se ve guatona”: Pamela Díaz reveló particular momento que vivió en la calle

La animadora Pamela Díaz relató un particular momento que vivió en la vía pública

La modelo fue invitada al programa online de Cristián Sánchez, Anti late, donde contó la anécdota.

“La semana pasada una señora me dice súper en buena onda, yo estaba cruzada igual. ‘Hola mijita, yo la quiero, que la hue…. Que usted es igual a mi mamá, a mi tía’. Me muestran fotos cuando no tengo nada que ver”, comenzó diciendo.

“Y esta señora me dice: ‘Usted es más flaca en persona, porque en la tele se ve guatona’“, afirmó la pareja de Jean-Philippe Cretton.

Esta frase molestó a “La Fiera”, quien le contestó también sin filtro a la mujer: “A esos comentarios tu decí: ‘¿Pa’ qué?’, cuando la vieja es más guatona que yo. Se lo dije. ‘Imagine si yo me veo guatona en la tele, cómo se ve usted’“.

“¿Por qué tengo que aceptar que la gente me tire mierda? ¿A pito de qué, si yo soy buena onda? Me saqué fotos, me bajé del auto, buena onda, y la señora me dice: ‘Ay, yo pensé que eras más flaca’. ¡Pucha la vieja pesá!”, cerró Díaz.

Puedes revisar el momento haciendo clic aquí (minuto 01:10:10).