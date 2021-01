Insólito: esposo de Tanya Roberts se enteró que la actriz seguía con vida en medio de entrevista de TV

Impacto internacional causó el anuncio de la muerte de Tanya Roberts, actriz conocida por su participación en la saga de James Bond. Sin embargo, su representante informó horas después a los medios que en realidad la intérprete sigue con vida.

Más tarde, en medio de una entrevista televisada, el esposo de Roberts, Lance O’Brien, se enteró de que su esposa permanecía viva y hospitalizada en el Cedars-Sinai Medical Center de Los Ángeles.

O’Brien entregaba su testimonio al programa Inside Edition de la CBS cuando recibió la llamada desde el hospital, específicamente desde la unidad de cuidados intensivos (UCI). “¿Ahora me estás diciendo que estás viva? ¡Oh, gracias a Dios!”, expresó el marido de la actriz, visiblemente emocionado, en un registro que está disponible en YouTube.

¿Por qué se produjo esta confusión? La situación tendría su asidero en las restricciones vigentes en los hospitales producto del Covid-19, algo que el propio O’Brien relató al citado medio.

“No me dejaron visitarla, pero me hicieron una exención especial para decir mi último adiós“, afirmó. “Mientras la sostenía en sus últimos momentos, abrió los ojos. Pude ver sus hermosos ojos por última vez”.

Se espera que el centro asistencial entregue una declaración oficial. Lo cierto es que Tanya Roberts permanece en la UCI del hospital tras sufrir un colapso respiratorio —no vinculado al coronavirus— durante la Nochebuena.