Amaya Forch mostró las lesiones que tuvo tras sufrir una fuerte caída en bicicleta

A través de sus redes sociales, Amaya Forch mostró cómo quedó su cuerpo luego de sufrir una fuerte caída en bicicleta.

La actriz nacional le contó a sus seguidores y seguidoras que así fue como terminó el 2020: con una gran caída y llena de moretones en sus piernas.

En Instagram, Amaya contó lo sucedido, asegurando que se le cruzó una piedra en el camino. “No podía haber sido diferente”, comentó al respecto.

Tras su accidente, Forch conversó con La Cuarta, donde reveló algunos detalles de su caída y de las lesiones que sufrió.

“Tengo moretones, una mano con venda y un rasguño en la pera, pero dentro de todo, bien. Si tomamos en cuenta las cosas ocurridas en el 2020, debo decir que la saqué barata“, contó al respecto la exjurado de Rojo.

“No podía terminar el año sin que me pasara algo. Los ciclistas sabemos que siempre tenemos caídas. Es inevitable que nos pase, y yo a los golpes me los paseo”, agregó.