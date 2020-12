“El Rafa tiritaba”: Pamela Díaz recordó su pésima relación con Carola de Moras

La animadora Pamela Díaz recordó la mala relación que tenía con Carolina de Moras cuando estaban juntas en el matinal La Mañana de Chilevisión, en 2018.

En conversación con Francisca García-Huidobro e Ignacio Gutiérrez, para su programa de Instagram Cómplices, “La Fiera” dijo que ya la han echado tres veces.

“Con la Carola de Moras también me echaron cagando“, sostuvo Díaz, causando la risa de los animadores. Cabe recordar que esto sucedió luego que afirmara que la modelo “es la copia mala de Tonka Tomicic“. Además, la misma De Moras reconoció en la época a Hola Chile de La Red que ella pidió la salida de Díaz.

Pamela contó que realmente ella quería que la despidieran del matinal. “Yo quería no estar en el matinal. Yo quería solo estar en La noche es nuestra y pedí que me sacaran durante 6 meses y no me hicieron caso”, aseguró.

“En el matinal yo no lo pasaba bien con la Carola, nos llevábamos muy mal, entonces era como… pa’ mí no existía y yo menos pa’ ella, entonces no nos saludábamos. El Rafa (Araneda) estaba incómodo, el Rafa tiritaba po”, finalizó Pamela.