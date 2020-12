De la pantalla a la política: Darko Peric postulará a alcaldía de Vitacura

Este domingo, el actor Darko Peric confirmó que quiere convertirse en alcalde de Vitacura. El también esposo de la modelo Josefina Montané explicó que la oferta vino por parte del Partido Ciudadano, el que respaldará su carrera hacia el sillón municipal.

Peric explicó que su motivación nació por “trabajar por un Chile mejor, con nuevas caras”, según contó al diario La Cuarta. Antes del estallido social, Darko no había tenido interés en la política; sin embargo, este hito lo hizo cambiar de opinión.

“Para mí el diálogo es lo principal y para tenerlo se debe escuchar a la gente de la comuna. Mi programa será el diálogo, calidad de vida y pymes”, dijo y enfatizó que “el alcalde debe escuchar a los vecinos”.

Además del actor de 36 años, hay otros interesados en la alcaldía de Vitacura: Camila Merino (Evópoli) y Rodrigo Araya (Partido Republicano), en relación a ellos reconoció que “son buenos contrincantes, jugados y activos”.

“Pero lo que me diferencia con ellos es que soy vecino, emprendedor y he tomado riesgo, metido en cultura”, añadió Darko, quien está casado con “Pin” desde 2015. Respecto a su esposa, aclaró que ella lo apoya pero que no formará parte de la campaña.