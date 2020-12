Fran García-Huidobro y Nacho Gutiérrez estrenan este viernes nuevo espacio de farándula

Francisca García-Huidobro e Ignacio Gutiérrez estrenan un nuevo programa de farándula, que será transmitido en vivo por Instagram, y revivirá el formato de Primer Plano.

A la nueva apuesta, llamada Cómplices, se sumará en una sección especial la expanelista de Me late de TV+, Cecilia Gutiérrez.

Según indicó el propio “Nacho”, el show debutará este viernes a las 22:00 horas, a través de las cuentas de “Fran” y “Ceci”.

En conversación con La Cuarta, la exconductora de Sigamos de largo de Canal 13, expresó: “Estoy muy contenta, salió súper rápido. Me dicen: ‘¿Te tinca hacer con algo con Nacho?’, y me lo nombran y automáticamente digo que sí. Es un amigo, fuimos compañeros de trabajo (durante 5 años en Primer plano), me encantó trabajar con él y feliz de volver a trabajar juntos. La idea es volver a pasarlo bien”.

Por su parte, Nacho indicó: “Estoy feliz de juntarme con gente que quiero, no solamente en la tele, sino que en la vida. Cuando nos juntaron con la Fran no sabíamos muy bien para que era. Nos dijeron si queríamos volver a estar juntos trabajando en televisión digital, y dije al tiro que sí”.

En tanto, Cecilia declaró estar fascinada de sumarse a esta dupla. “Trabajar con el Nacho y la Fran es como el sueño del pibe. Es volver al alma matter de la farándula. Es volver a revivir un espacio tan emblemático como Primer Plano y ser parte de esto me tiene más que contenta. Siento que es un tremendo premio a todo mi trabajo de este tiempo y la mejor forma de terminar el año”, concluyó Ceci.