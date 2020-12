Yamna Lobos compartió potente reflexión dedicada a madres y padres primerizos

La bailarina Yamna Lobos compartió una reflexión dedicada a las madres primerizas como ella, que tuvo a su bebé hace poco más de seis meses.

A través de su cuenta de Instagram, la exchica Rojo, comenzó escribiendo: “Para nosotros como madre y padre primerizos todo ha sido un constante aprendizaje y crecimiento, hemos descubierto un mundo maravilloso que solo nos ha dado felicidad incluso en esos días de mañas y llantos”.

“Yo sé que todas las personas somos distintas y también nuestras experiencias, pero algo tenemos en común que damos todo y más por ellos, y dentro de ese todo y más, es que entregamos tiempo”, indicó.

“No sé cómo lo ven ustedes, pero trato de que ese tiempo sea de calidad para mi beba. Están en pleno desarrollo y son verdaderas esponjitas absorben todo los estímulos que les entregamos y a mi me ha funcionado”, expresó.

Leer también Novedades Denisse Malebran por regreso a los escenarios: “El hecho de estar frente al publico lo cambia todo” Tiempo Libre Anita Alvarado realizó graves denuncias por Instagram contra su expareja y funcionarios de gendarmería tras ser detenida Espectáculos Fernanda Figueroa sobre ser influencer: “Es una pega súper difícil”

Además, detalló los avances y cambios que ha visto en Agustina en sus primeros seis meses de vida.

“Veo que es muy despierta, hábil, incluso ya se sienta solita (se mantiene un rato) y aún no cumple los 6 meses, que es algo que me sorprende”, afirmó.

“Es tan segura de sí y valiente (lo veo en sus clases de natación) y eso me motiva de verdad. Hay algo que tenemos a favor en esta generación que es la información de fácil alcance para todos”, agregó.

“Siempre he leído y he puesto en práctica todo lo que sé y lo que no al pediatra le pregunto, pero gracias a eso la pega no se hace difícil y nos volvemos herramientas para ayudar al desarrollo de nuestros hijos”, señaló.

“¡Seamos padres y madres proactivos! Se puede y es muy entretenido”, finalizó.

Puedes revisar la publicación haciendo clic aquí.