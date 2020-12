Yanina Halabi sobre sus hijos: “El no poder verlos me afectó mucho en cuarentena”

La modelo Yanina Halabi contó que no la pasó muy bien durante la cuarentena.

“El no poder verlos me afectó mucho en cuarentena, en el encierro, fue en ese momento cuando estuve más deprimida y no hice nada de ejercicio”, confesó en conversación con La Cuarta.

“Como ellos viven en Rancagua, había cordón sanitario, estaban en cuarentena y hubo un par de meses en los que simplemente no pude verlos, solo por videollamadas. Me afectó harto ese tema”, reconoció.

Esto la llevó a subir de peso: “Yo diría que fueron como ocho kilos, estar en casa, sin hacer nada… Incluso, si haces deporte hay que practicarlo mucho para mantenerse bien, porque en este periodo te pones a ver películas, series, y con eso vas comiendo”, indicó.

Eso sí, esto mejoró, ya que actualmente está incluso practicando nuevos deportes. “Tengo hartas amigas deportistas, una es tenista y varias jugaban también. Yo, la verdad, no le pegaba nada, fui a una clase y me encantó el tenis. Estoy full motivada con mis cercanas, y también estamos haciendo stand up paddle (surf de remo)”, detalló.

Finalmente, sobre su relación con el padre de sus hijos, Patricio Laguna, expresó: “No me gusta hablar mucho del tema, pero las cosas van mejorando, la verdad“.