“No es lo mío”: Jennifer Lopez aseguró que nunca se ha puesto bótox en el rostro

La cantante Jennifer Lopez aseguró que nunca se ha puesto bótox en su rostro, y reveló cómo ha cuidado su piel desde hace 30 años.

La artista lanzará este 1 de enero de 2021 su propia línea de maquillaje, JLo Beauty, y en entrevista con Elle, negó haberse hecho intervenciones estéticas para mantener la juventud de su cara.

“No tengo nada en contra de que la gente que lo hace. Simplemente no es lo mío”, dijo la “Diva del Bronx”.

“Soy más de darle un enfoque natural al cuidado de la piel… pero quiero que (mis productos) funcionen. Quiero que esté presente el ácido hialurónico. Quiero que ayuden, porque no me gustaría tener que recurrir a las agujas en algún momento. No estoy diciendo que no lo haré algún día, pero aún no lo he hecho”, expresó.

Leer también Televisión “Vienen cosas nuevas”: Pamela Díaz confirmó que deja Chilevisión Tendencias y curiosidades “Me siento perfecto”: Bad Bunny reveló cómo se encuentra su salud tras contagiarse de Covid-19 Espectáculos “Hasta la vereda quedó curva”: “La Rancherita” respondió a acusaciones de cirugías y Photophop

De igual forma, JLo contó que cuando tenía unos 20 fue con su novio a una dermatóloga, la que le dijo: “‘¿Sabías que tienes una pequeña línea aquí? Deberíamos comenzar con el bótox”. La actriz dijo que “pasaba”, pero su pareja la animó a que lo intentara, ya que él también lo hacía. Pese a esto, Lopez no se dejó convencer.

Finalmente, la artista se decidió por otro especialista. “Básicamente, mi dermatólogo me recomendó usar un limpiador y un protector solar, y me dijo: ‘Si haces esto de ahora en adelante, tu piel estará sana. Todavía eres muy joven'”.

“Ahora, muchas veces me pregunto qué hubiera pasado si hubiera comenzado con el bótox a los 23 y cómo me vería ahora. Mi cara sería totalmente diferente a la que tengo“, indicó.

“Una de las grandes cosas que animaría a todos a hacer desde los 15 años, incluso más jóvenes, es usar protector solar todos los días (…) Ese es un gran secreto para el cuidado de la piel que la gente hace pero no hace. Usan humectantes, pero no se ponen protector solar todos los días. Eso es algo que he hecho desde que tenía 22 años”, concluyó.